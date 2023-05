Affoltern am Albis: Geisterfahrerin bei Autobahneinfahrt

Autobahn A4 : Plötzlich legt sie den Rückwärtsgang ein – News-Scout filmt Geisterfahrerin

Am Donnerstag beobachtete ein News-Scout, wie eine Autofahrerin bei der Autobahneinfahrt in Affoltern am Albis plötzlich den Rückwärtsgang einlegte und mehrere Meter zurückfuhr.