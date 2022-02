Medikamente-Überdosis – «Plötzlich nie mehr gesehen» – Nachbarn erinnern sich an Tod von K.T. (16)

1 / 5 In diesem Haus wohnte K.T. mit ihrem Vater. 20min/qus Die 16-Jährige starb an einer Überdosis Sevre-Long. Instagram Laut Experten ist es untypisch, dass Minderjährige an die Heroin-Ersatzdroge kommen. Pixabay

Darum gehts Nachbarn erinnern sich an den Tod von K.T.*, der am Mittwoch bekannt wurde.

Laut Experten ist ihr Tod nach der Überdosis des Schmerzmittels Sevre-Long ein Einzelfall.

Bei der Jugendanwaltschaft wurden bisher noch keine minderjährigen Käufer der Heroin-Ersatzdroge angezeigt.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hatte sich in der Umgebung von Bern im vergangenen Herbst ein tragischer Todesfall ereignet. Die 16-jährige K.T.* starb am 11. September an einer Überdosis des rezeptpflichtigen Medikaments Sevre-Long. Im Quartier ist die Bestürzung noch immer riesig.

«Ich habe sie von Montag bis Freitag gesehen, wie sie von der Schule kam», sagt eine Nachbarin zu 20 Minuten. «Sie war immer am lachen und hat immer Hallo gesagt. Sie war ein sehr fröhliches Mädchen.» Sie habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater gehabt, bei dem sie nach der Trennung der Eltern lebte. «Er hat sie am Abend sehr oft ins Training gefahren und wieder geholt», sagt die Nachbarin.

«Dass sie Drogen nimmt, hätten wir nicht gedacht», sagt sie weiter. «Manchmal sieht man es den Leuten an, ob sie Drogen nehmen oder nicht. Bei ihr war das überhaupt nicht der Fall.»

«Handel wird von Erwachsenen betrieben»

Sevre-Long, das in K.T.s Körper in hoher Konzentration festgestellt worden war, ist ein Schmerzmittel, das Morphin enthält. Es wird als Ersatz für Opioide, wie beispielsweise Heroin, an Süchtige abgegeben.

Ist es ein zunehmendes Problem, dass Heroinsüchtige ihre Ersatzdrogen an Junge weiterverkaufen? Nino Santabarbara Küng, Leitender Jugendanwalt der Jugendanwaltschaft Bern-Mittelland, verneint. «Der Handel mit Substitutionsdrogen (v.a. Sevre-Long für Heroin) wird von Erwachsenen betrieben», so Küng. «Minderjährige Abnehmer dieser Substitutionsdroge sind uns bisher nicht durch Anzeige bekannt gemacht worden.»

Dasselbe sagt Dr. Peer-Willem Brandt, Chefarzt Behandlungszentren für Suchtmedizin (BZS): «Wir haben keine Hinweise, dass dies eine grosse Problematik darstellt. Wir sind im regelmässigen Austausch mit verschiedenen Fachstellen.»

Problematischer Mischkonsum bei Jugendlichen

Es ist typischer, dass auch das Beruhigungsmittel Xanax bei K.T. nachgewiesen werden konnte. «Tatsache ist, dass der Konsum rezeptpflichtiger Medikamente, insbesondere Xanax und Lean (rezeptpflichtiger codeinhaltiger Hustensaft in Süssgetränk) bei Jugendlichen steigt. Hierbei stellen wir oftmals einen Mischkonsum von THC, Xanax und MDMA sowie Alkohol fest», sagt Küng.

K.T. ist also ein Ausnahmefall – umso tragischer ist ihr Tod. «Ich habe sie am Tag vor ihrem Tod noch gesehen. Sie ist wie immer nach Hause gekommen, mit dem Handy in der Hand. Und ab dann habe ich sie nie wieder gesehen», sagt die Nachbarin.

* Name der Redaktion bekannt.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert.

Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29