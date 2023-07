Im Grauholz stand ein Lieferwagen in Flammen

Kurz vor 1.30 Uhr fing ein Lieferwagen auf der Raststätte einer Tankstelle in Grauholz BE Feuer.

Das ist passiert

Bei der Kantonspolizei Bern ging in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr eine Brandmeldung ein. Ein blauer Kleinlastwagen hatte bei der Autobahntankstelle in Grauholz BE aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. «Mit ein paar Kollegen habe ich mir bei der Tankstelle gerade etwas zu essen geholt, als einer meiner Freunde rief, dass auf dem Rastplatz ein Lieferwagen brennt», so der 18-jährige S.A. Der News-Scout habe daraufhin den Notruf alarmiert. «Die wenigen Leute, die in der Nähe des brennenden Lieferwagens parkierten, brachten ihre Autos auf Abstand», so der News-Scout.