Gotthard-Tunnel: Eisscholle fällt auf Auto

Der Mann wurde nun wegen Führens eines Motorfahrzeuges in nicht betriebssicherem Zustand infolge Nichtentfernens einer Schnee-/Eisschicht vom Dach oder Blachenverdeck für schuldig befunden. Er muss eine Busse von 400 Franken und 690 Franken Verfahrenskosten bezahlen, total also 1090 Franken.

In einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Uri steht, was geschah. Um ca. zehn Uhr war der Fahrer eines Sattelschleppers im Gotthard-Tunnel von Nord nach Süd unterwegs. Er war bereits auf dem Gebiet der Gemeinde Airolo TI, als eine Eisscholle sich vom Dach des Blachenverdecks löste und gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKWs prallte.

Deshalb prallte eine Eisscholle in das entgegenkommende Auto von S.J.

S.J.* war Anfang Dezember auf dem Rückweg von ihren Wochenendferien im Süden. «Ich umgehe jeweils den Stau am Sonntagabend und fahre darum am Montagmorgen los», sagt die 42-Jährige zu 20 Minuten. «Dann gehts mehr oder weniger direkt ins Büro.»

