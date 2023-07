Polizei nimmt in Laufen BL drei Männer nach Verfolgungsjagd fest

«Plötzlich hörte ich mitten in der Nacht Sirenen und dann Schreie auf Französisch», berichtet Javier Peral aus Laufen BL. Kurz nach drei Uhr morgens rissen den Laufener die Polizei-Sirenen aus dem Schlaf. Sofort eilte der News-Scout ans Fenster. «So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Polizei nahm gerade zwei Männer fest, einer sass schon mit Handschellen im Auto. Die Polizei wies die Männer auf Französisch an und sie ergaben sich.»

Die Kantonspolizei Jura und die Polizei Basel-Landschaft bestätigten den Einsatz in Laufen. Dabei handelte es sich um eine Verfolgungsjagd, die die Kantonspolizei Jura bereits in Soyhières, in der Nähe von Delémont (JU), aufnahm. Bei den Männern handelt es sich mutmasslich um Einbrecher, die in Soyhières von Haus zu Haus zogen. Das Fluchtfahrzeug konnte schliesslich mit Hilfe der Baselbieter Polizei mit einem Nagelgurt in Laufen BL gestoppt werden. Mit vier platten Reifen kam das Fluchtfahrzeug zum Stehen. Die jurassische Polizei konnte die drei daraufhin Einbrecher festnehmen, wie sie gegenüber 20 Minuten bestätigte.