Saanen BE: 1712 Personen ohne Strom

Stromausfall in Saanen: 1712 Personen hatten am Montagmorgen zeitweise keinen Strom.

In der Gemeinde Saanen BE fiel am Montagmorgen gegen 9.50 Uhr der Strom aus. «Plötzlich sind all unsere PCs im Büro abgestürzt», sagt eine Leserin zu 20 Minuten. Einkaufen im Dorf sei nicht möglich gewesen, da sämtliche Kassen nicht funktionierten.