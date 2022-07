Basel: Plötzlich stach der andere zu

In der Webergasse wurde am Samstag ein 39-jähriger Mann Opfer einer Attacke mit einer Stichwaffe.

In Basel endete eine Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag blutig. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde ein 39-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung am Samstag um 1.30 Uhr in der Webergasse mit einer Stichwaffe verletzt. Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, bis sein Kontrahent unvermittelt zugestochen hatte. Das Opfer musste von der Sanität in die Notfallaufnahme gebracht werden. Dank Hinweisen von Passanten konnte die Polizei kurze Zeit später einen Tatverdächtigen festnehmen, es handelt sich dabei um einen 50-jährigen Kenianer.