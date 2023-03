Romanshorn: Frau steht in ihrer Küche einem Dieb gegenüber

Ständig sind Einbrecher und Einschleichdiebe unterwegs. So auch kürzlich in Romanshorn (Symbolbild).

Eine Frau aus Romanshorn TG kann kaum glauben, was sie sieht, als sie am Donnerstagmorgen in ihre Küche läuft. «Ein fremder Mann stand an meinem Küchentisch und sah mich an», sagt sie. Die Frau läuft nach einem kurzen Schock auf den Mann zu und schreit ihn an. «Da sprang er aus dem Fenster wie ein Stabhochspringer», so die Frau. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen Einschleichdieb handelte.