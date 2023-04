St. Gallen: «Plötzlich stand ein Mann mit zwei Waffen vor mir und bedrohte mich»

Ein 59-jähriger Mann klaute am Freitagmorgen in St. Gallen ein Auto.

Es sind erschreckende Szenen die sich am Karfreitag in der Rorschacherstrasse in St. Gallen abspielen: Eine Frau wird in ihrem Auto von einem bewaffneten Mann bedroht. Dieser krallt sich ihr Fahrzeug und wird kurze Zeit später von mehreren bewaffneten Polizisten auf offener Strasse verhaftet. Die Videos eines News-Scouts und mehrerer Passanten dokumentieren die Verhaftung.