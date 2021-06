3 mit Sex - «Plötzlich steckte Johannas Zeigefinger in meinem Po – und ich fand es nice»

Nachdem wir hemmungslos rumgemacht und uns von Kopf bis Fuss betatscht hatten, begannen wir uns auszuziehen. Wir sassen auf Johannas Sofa und ich konnte mich kaum halten vor Hornyness. Ich küsste sie wild, streifte mir ein Kondom über und drang in sie ein. Und sie drang in mich ein. Also, so fühlte es sich jedenfalls an. Johanna hatte mir langsam, aber ungefragt ihren Zeigefinger in meinen Allerwertesten gesteckt. Ich war ziemlich irritiert, liess sie in meinem Sexrausch aber gewähren und nach ein paar Sekunden des Schreckens stellte ich fest: Das fühlt sich richtig nice an. Das war vor ein paar Jahren.