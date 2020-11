Roger Federer besuchte am Montag mit seiner Familie auch den Gletschergarten in Luzern, wo er sich von Direktor Andreas Burri in der neuen Ausstellung «Felsenwelt» herumführen liess, die nächstes Jahr öffnet.

Dashka vom Marronistand Unter der Egg in der Stadt Luzern, wo Roger Federer am Montag für seine Familie Marroni gekauft hat.

In der Touristenstadt Luzern fehlen derzeit wegen Corona die Touristen – da kommt ein Promi-Tourist wie gerufen: Am Montag hat Roger Federer mit seiner Familie Luzern besucht. Auf Social Media ist zu sehen, wie er gut aufgelegt auf dem Rathaussteg für ein Foto mit einem Passanten posiert.

Lust auf Marroni

Luzern zieht Promis an

Immer wieder kommt es vor, dass Promis in die Stadt Luzern kommen und Bilder davon um die Welt gehen. Im März 2019 etwa war Superstar Manny Pacquiao, der einzige Boxer, der Weltmeister in sieben Gewichtsklassen wurde, in Luzern.

Unvergessen auch, als das britische Fernseh-Automagazin «The Grand Tour» – das Nachfolgeformat von «Top Gear» – Filmaufnahmen für eine neue Folge in Luzern machte. Die drei früheren Macher von «Top Gear» wirkten damals bei ihrem Besuch in Luzern sehr entspannt. In einem Boulevard-Café unterhielten sich Jeremy Clarkson und James May gut gelaunt bei einem Getränk. Auch Selfie-Wünsche von Passanten wurden erfüllt. Hier das Video, wie die drei mit ihren Sportboliden im Sommer 2017 durch Luzern fahren: