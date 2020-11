In den vergangenen Tagen sind die Neuinfektionen in Basel-Stadt wieder stark angestiegen.

150 Fälle am Donnerstag, 143 neue Infektionen am Freitag. In Basel sind die Corona-Fallzahlen wieder stark angestiegen, nachdem sie die vergangenen zwei Wochen stabil und in der Tendenz gar leicht rückläufig waren. Stand Freitag verzeichnete der Kanton 916 aktive Fälle, 130 davon befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung in Spitalpflege, 24 davon benötigten Intensivpflege. Die Zahl der Todesfälle verharrt weiter bei 56.