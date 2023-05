USA: Jamel an Geburtstagsparty von fremden Gästen überrascht

Jamel feierte am Samstag seinen zwölften Geburtstag und lud all seine Schulfreunde ein.

Jamel lud all seine Schulfreunde zu seinem zwölften Geburtstag am Samstag ein, doch alle sagten ab. Erst ging seine Mutter Zenas Jett von Tür zu Tür in ihrer Nachbarschaft in Columbia, einer Stadt in South Carolina. Dort fragte sie, ob jemand kommen wolle, doch es hagelte erneut Absagen. Schliesslich wandte sie sich an Facebook und wurde fündig.