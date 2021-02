Atemberaubende Aufnahmen : Plötzlich taucht ein Hirsch auf der Terrasse auf

Ein Video auf Social Media zeigt ein Rothirsch-Männchen, das auf einer Terrasse Unterschlupf sucht. Möglicherweise stammen die Aufnahmen aus dem Wallis.

Während des Schneefalls fand ein Rothirsch-Männchen den Weg auf die Terrasse eines Chalets: In aller Ruhe säuft das Tier Schmelzwasser vom Boden, stolziert umher und guckt neugierig durchs Fenster des Hauses, als es eine Frau filmt. Zu sehen ist das eindrückliche Schauspiel auf einem Video, das derzeit auf Social Media kursiert. Wo genau sich die Szenen abspielten, ist derzeit unklar. Laut mehrerer User-Kommentare handelt es sich aber um das Goms. So schrieb jemand, der das Video in seinem Linkedin-Profil postete: «Unser Rotwild im Oberwallis leidet zur Zeit an Hungersnot.»