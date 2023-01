Pathé: «Plötzlich wurde die Leinwand schwarz» – technische Störung bei «Avatar»-Film

Ende Dezember lief der lang ersehnte Film «Avatar: Der Weg des Wassers» in den Schweizer Kinos an.

Der Film sollte eigentlich in 3D laufen. Doch von Beginn weg war dies nicht der Fall, was im Saal für Verärgerung sorgte.

Seit kurzem läuft in den Schweizer Kinos «Avatar: Der Weg des Wassers». A.M.* (20) konnte es kaum erwarten, das neuste Werk von James Cameron zu sehen. Doch die Kinovorführung am Sonntag im Pathé Spreitenbach war von technischen Störungen geprägt, sagt M. «Dass der Film von Beginn weg nicht wie versprochen in 3D lief, sorgte im Saal für Verärgerung.» Nach etwa zehn Minuten sei die Leinwand plötzlich schwarz geworden. «Wir wurden von einer Mitarbeiterin informiert, dass der Film aus technischen Gründen neu gestartet werden muss.» Doch auch beim zweiten Versuch sei der Film nicht in 3D gezeigt worden.