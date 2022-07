Bregenz (A): Plötzliche Panik beim Schwimmen – 24-Jähriger ertrinkt im Bodensee

Gemäss einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg gerieten die beiden Männer beim Schwimmen plötzlich in Panik. Nur der 25-Jährige konnte lebend ans Ufer gerettet werden. (Symbolbild)

Am Montagabend waren drei in Wien wohnhafte Männer im Alter von 24, 25 und 26 Jahren zum Schwimmen beim Wocherhafen im österreichischen Bregenz. Gegen 20.30 Uhr beschlossen der 24-Jährige und der 25-Jährige, den Wocherhafen von der «Schweinebucht» aus in Richtung «Alter Wurzelbaum» schwimmend zu überqueren, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt.