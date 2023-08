Influencerin Larissa Borges stirbt mit 33 Jahren

Die Familie der Influencerin trauert auf Instagram und schreibt in einem Post: «Der Schmerz über den Verlust eines so jungen Menschen, der erst 33 Jahre alt war, ist so herzzerreissend.»

«Der Schmerz über den Verlust eines so jungen Menschen, der erst 33 Jahre alt war, ist so herzzerreissend», schreibt die trauernde Familie der brasilianischen Influencerin Larissa Borges auf Instagram. Larissa erlitt am 20. August einen Herzstillstand und «kämpfte eine Woche lang tapfer im Koma», wie ihre Familie schreibt. In der Nacht auf Dienstag erlitt sie einen zweiten Herzstillstand – den sie nicht überlebte. Sie starb in Gramado, Brasilien, im örtlichen Spital.