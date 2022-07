Horrorszenario: Plünderungen und Überfälle – «Schweiz droht bei Blackout ein Chaos»

In der Schweiz scheint man weit davon entfernt.

Das Krisenmanagement der Supermarktkette Spar in Österreich ist für einen flächendeckenden Stromausfall vorbereitet. Für die Mitarbeitenden gelten klare Sicherheitsrichtlinien.

Auch in der Schweiz bereitet sich Lidl Schweiz mit Notfallkonzepten auf das Horrorszenario vor. Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS gehören Vorbereitungen der Detailhändler zur Sorgfaltspflicht eines Unternehmens. «Auf Stufe Bund gibt es aber eine Startstrategie des Bundesstabs für den Fall eines Stromausfalls», erklärt Sprecherin Sandra Walker. Die meisten Kantone hätten zudem Notfallkonzepte vorbereitet.

Mauro Tuena, Präsident der sicherheitspolitischen Kommission, hält diese Massnahmen nicht für ausreichend. «Die Schweiz ist nicht auf ein solches Szenario vorbereitet. Es ist fünf vor zwölf. Der Bundesrat muss jetzt sofort handeln», sagt der SVP-Nationalrat. Es brauche auf allen Stufen ein abgestimmtes Notfallkonzept, in dem sämtliche Möglichkeiten und Massnahmen festgelegt werden. Dazu gehöre laut Tuena auch ein Umdenken in Sachen Atomstrom: «Wir müssen dafür sorgen, dass wir unabhängig vom Ausland genügend eigenen Strom zur Verfügung haben.» Weiter brauche es im Strommangelfall Informationen, in welchen Bereichen der Strom gedrosselt und wie die Verteilung des Reststroms geregelt werde. «Weiter muss geklärt sein, wie die Bevölkerung informiert und beruhigt werden kann, damit es nicht zu tumultartigen Szenen kommt», sagt Tuena.