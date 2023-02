Besiktas Istanbul: Plüschtier-Aktion rührt Spieler zu Tränen

Besiktas Istanbul : Fussballstars mit Tränen in den Augen – Plüschtiere sorgen für Spielunterbruch

4:17 Minuten waren am Sonntag gespielt, als die Fans von Besiktas Istanbul Tausende Plüschtiere aufs Feld warfen. Die Aktion soll den Kindern in den Erdbebenregionen helfen.

Die Aktion der Fans bewegte aber auch die Akteure auf dem Platz. So ist auf den TV-Bildern zu sehen, wie mehrere Spieler zu Tränen gerührt waren. Darunter etwa der 47-fache türkische Nationalspieler Cenk Tosun.

Nach 4:17 Minuten war es in der Fussballarena von Besiktas Istanbul so weit: Tausende Plüschtiere flogen von den Rängen auf den Rasen.

Zur Unterstützung der Kinder in den Erdbebenregionen haben Besiktas-Fans Plüschtiere auf den Rasen regnen lassen.

Eine Aktion in der türkischen Liga rührte die Spieler auf dem Platz und auf der Ersatzbank am Sonntag zu Tränen.

Fans des türkischen Fussball-Erstligisten Besiktas Istanbul haben aus Solidarität mit den Erdbebenopfern Tausende Kinderspielzeuge auf den Rasen geworfen. Aufnahmen zeigen, wie die Plüschtiere in der Spielminute 4:17 – der Uhrzeit des Erdbebens – auf den Rasen regneten. Auf der Anzeigentafel wurden die Namen der vom Beben betroffenen Provinzen eingeblendet. Den Kindern in der Erdbebenregion wolle man damit ein Lachen ins Gesicht zaubern, heisst es beim Club auf Twitter.

Das Spiel wurde für die Aufräumarbeiten auf dem Rasen unterbrochen. Spieler von Besiktas wie auch von Gegner Antalyaspor halfen tatkräftig mit, die Plüschtiere am Spielfeldrand zu sortieren. Mittendrin: Ex-Nati-Star Admir Mehmedi, der vor über einem Jahr zu Antalyaspor gewechselt hatte und am Sonntag beim 0:0-Unentschieden in der Startelf stand.