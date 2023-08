Der Schweizer Tourismus erlebt einen Höhenflug – Plus 14 Prozent

1 / 4 Die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: Im ersten Halbjahr 2023 haben die Logiernächte mit 19,5 Millionen gegenüber 2022 um 13,8 Prozent zugenommen. 20min/Matthias Spicher Im ersten Halbjahr 2023 blieben die Logiernächte von Schweizerinnen und Schweizern gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 stabil (+0,2 Prozent). imago images/Westend61 Einen deutlichen Anstieg gab es in den vergangenen Monaten bei den Logiernächten der ausländischen Gäste. Das BFS verzeichnet eine Zunahme von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. imago images/Westend61

Darum gehts In den vergangenen sechs Monaten verzeichnete die Schweiz rund 19,5 Millionen Logiernächte.

Die Zahl der inländischen Touristen ist stabil, jene der ausländischen ist angestiegen.

Die grösste Anzahl an Logiernächten verzeichnen Touristen aus Europa (ohne Schweiz).

Im ersten Halbjahr 2023 wiesen alle Monate im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode ein Logiernächteplus auf. Auch gegenüber den ersten sechs Monaten von 2019 – der Zeitspanne unmittelbar vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie – lagen die Zahlen um rund vier Prozent höher.

Im ersten Halbjahr 2023 blieben die Logiernächte von Schweizerinnen und Schweizern gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 stabil (+0,2 Prozent). In den ersten sechs Monaten des Jahres wurde lediglich im Januar und im Februar ein Plus verbucht. In den anderen Monaten war die Nachfrage rückläufig, schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS) in einer Medienmitteilung. Die Abnahme variierte zwischen minus zwei Prozent im Mai und minus 6,8 Prozent im März.

Wieder mehr ausländische Touristen

Einen deutlichen Anstieg gab es in den vergangenen Monaten bei den Logiernächten der ausländischen Gäste. Das BFS verzeichnet eine Zunahme von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den grössten Anstieg gab es im Januar. «Allerdings fiel die ausländische Nachfrage noch immer 7,5 Prozent tiefer aus als im ersten Halbjahr 2019», heisst es in der Medienmitteilung.

Differenziert nach Herkunft der Gäste sticht vor allem die Nachfrage aus dem asiatischen Kontinent hervor. So haben die Logiernächte von Chinesinnen und Chinesen um über 300 Prozent zugenommen, jene von Südkorea um 242 Prozent und jene von Indien um fast 110 Prozent. Gesamthaft verzeichnet das BFS 864’000 Logiernächte mit Touristen vom asiatischen Kontinent.

Europäerinnen und Europäer generierten insgesamt 5,7 Millionen Logiernächte. Das entspricht einer Zunahme von 15 Prozent. Das grösste absolute Plus aus diesem Kontinent steuerten Briten und Deutsche bei.

Anstieg bei elf von 13 Tourismusregionen

Elf der 13 Tourismusregionen registrierten im ersten Halbjahr 2023 gegenüber derselben Vorjahresperiode einen Logiernächteanstieg. Die grössten absoluten Zunahmen wurden in Zürich Region ( +31,7 Prozent), in Bern Region (+18,8 Prozent), in Genf (+26,7 Prozent) und in der Region Luzern / Vierwaldstättersee (+19,4 Prozent) verzeichnet.

Lediglich in Graubünden und im Tessin verringerte sich die Nachfrage. In den meisten Tourismusregionen überstiegen die Logiernächtezahlen die Werte von 2019. Einzig in den Regionen Waadt, Fribourg Region, Basel Region und Luzern / Vierwaldstättersee lagen sie tiefer.