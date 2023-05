PMEDA: Neun Strafanzeigen gegen IV-Gutachter eingegangen

Zahlreiche deutsche Ärzte werden zu diesem Zweck regelmässig in die Schweiz geshuttelt. Dies, obwohl sie nicht in der Schweiz wohnen und auch keine Praxis im Land führen.

​​​​​​​Als Gutachter für die Zürcher Firma PMEDA AG untersuchen diverse deutsche Ärztinnen und Ärzte Schwerkranke. Sie entscheiden, wer in der Schweiz eine Invalidenrente erhält und wer nicht. Dies, obwohl sie nicht in der Schweiz wohnen und auch keine Praxis im Land führen. Der Leiter der Firma, der deutsche Neurologe Henning Mast – ein Erbe der Jägermeister-Unternehmerfamilie – wurde bereits in der Vergangenheit für die Flugärzte-Praxis und die Gutachten-Qualität kritisiert.

Nun sind auch die Behörden aktiv geworden: Laut dem deutschen Recherchekollektiv « Correctiv » durchsuchten Steuerfahnder Anfang April mindestens zehn Wohnungen und Geschäftsräume in ganz Deutschland. Wegen Steuerbetrug ermittelt das Finanzamt Ulm derzeit insgesamt gegen zwölf Personen. Gemäss «Correctiv» gehe es um einen grossen Fall und um zum Teil «sehr, sehr hohe Einkünfte». Den Medizinern und Medizinerinnen könnten in Deutschland weitere strafrechtliche Verfahren drohen – wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

Hoher Spardruck im Sozialsystem

Auch in der Schweiz ermitteln die Behörden: Wie «Correctiv» und der « Kassensturz » berichten, laufen derzeit neun Strafanzeigen gegen Gutachter. Dies, weil etwa bereits diagnostizierte Krankheitsbilder nicht abgeklärt wurden und in den Gutachten teilweise Untersuchungen auftauchten, die nie durchgeführt wurden. Für Betroffene sind die Folgen verheerend: Ohne IV-Rente stehen sie vor dem Nichts. Sie müssen ihre Ersparnisse aufbrauchen oder auf Pump leben.

Eine Aufsicht über den 100-Millionen-Markt der Gutachter gibt es nicht. «Die Kontrolle funktioniert nicht», sagt darum auch Martin Hablützel, Fachanwalt für Versicherungsrecht in Zürich. Der Spardruck im Sozialsystem sei hoch. Gutachten, die einen IV-Anspruch in Abrede stellen, dürften den Versicherungen also gelegen kommen. «Man hat ein System, das Missbräuche, wenn nicht fördert, so zumindest nicht verhindert.»