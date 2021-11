Duvin GR - Pneulader stürzt 120 Meter in die Tiefe – Fahrer stirbt

Im Bündner Bergdorf Duvin verunglückte ein 61-jähriger Mann tödlich, nachdem er in seinem Pneulader von der Strasse abgekommen war. Am Mittwochabend erhielt die Kantonspolizei Graubünden eine Meldung, wonach auf einer Alpstrasse in Duvin der Zaun durchbrochen sei. Spuren deuteten darauf hin, dass ein Fahrzeug ins Tobel gestürzt war. Ein Mann, der sich bei der Polizei meldete, befürchtete, dass seinem Vater, der in diesem Gebiet mit einem Pneulader unterwegs war und vermisst wurde, etwas zugestossen sein könnte.