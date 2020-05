31'500 Franken

Pocher kassiert eine Abmahnung vom Anwalt

In der Selbst-Isolation macht sich Oliver Pocher fast täglich über Influencer lustig. Seine Sticheleien gegen «GZSZ»-Star Jörn Schlönvoigt haben nun Folgen.

Seit sich der deutsche Comedian Oliver Pocher (42) wegen Covid-19 in Selbst-Quarantäne begeben hat, geht er fleissig einem neuen Hobby nach: Er macht sich auf Instagram über Influencer lustig und kritisiert sie unter anderem dafür, dass sie für überteuerte Produkte werben oder ihre Kinder auf Social Media zeigen.

Auch Pocher schaltet den Anwalt ein

So bezeichnete Pocher das Hanföl, für das Schlönvoigt warb, als überteuert und verglich es mit einem Konkurrenzprodukt, das nur einen Bruchteil kostet. In einem Insta-Post teilte er nun mit: Er hat vom Anwalt eine Abmahnung in der Höhe von umgerechnet rund 31'500 Franken bekommen.