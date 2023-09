Oliver und Amira Pocher sprechen über Tränen im Podcast

Amira und Oliver Pocher (45) sprechen in ihrer aktuellen Podcast-Folge über ihren Emotionsausbruch in der vorherigen Folge.

In der vergangenen Folge des Podcasts «Die Pochers!» haben sowohl Amira (30) als auch Oliver Pocher (45) mit den Tränen gerungen. Nun, mit einer Woche Abstand, bezieht das Ex-Paar dazu Stellung. Die zwei wollen in der neuen Folge zunächst einiges klarstellen, weil offenbar mehrere Personen in den gemeinsamen Emotionsausbruch sehr viel «hineininterpretiert» hätten. Auch habe Amira Pocher ernsthaft überlegt, den «sehr intimen» Moment aus der fertigen Folge zu schneiden, ihn letztendlich aber doch drin gelassen.

Amira Pocher erklärt ihre Tränen so: «Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, dass du rote Augen hast.» Dann seien auch bei ihr die Dämme gebrochen, denn: «Du bist mir natürlich nicht egal!» Oliver Pochers Fazit zu dem intimen Moment fällt ähnlich aus. «Das zeigt ja, dass noch so ein Restgefühl in dir ist», so der Komiker.