Zu tief ins Glas geschaut

Pocher übergibt sich nach Sauftour mit Wendler

Gemeinsam mit Michael Wendler hat Oliver Pocher für seine RTL-Show den deutschen Vatertag gefeiert. Offenbar haben die früheren Streithähne dabei gehörig gebechert: Ein Instagram-Video zeigt das Elend des Comedians nach dem feuchtfröhlichen Nachmittag.

Am Donnerstag wird in Deutschland Vatertag gefeiert. Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) stiessen bereits am Dienstag für die Dreharbeiten von Pochers RTL-Show auf den Feiertag an – traditionsgemäss mit einem Leiterwagen und Alkohol in rauen Mengen. Wie ein neues Instagram-Video des Comedians nun zeigt, nahm die feuchtfröhliche Party der beiden ehemaligen Streithähne aber leider ein unangenehmes Ende.