Erst einige Tage später verrät das Paar nun, dass der «krönende Abschluss» ziemlich dramatisch verlaufen ist: Das Baby musste mit einem Not-Kaiserschnitt geholt werden, nachdem die Gebärmutter von Amira gerissen war. Schon als die ersten Wehen eingesetzt hätten, sei ihr bewusst geworden, dass die Geburt nicht leicht werden würde. «Die Wehen haben so geschmerzt, dass ich gemerkt habe: Etwas stimmt doch nicht», erklärt die zweifache Mutter in der neusten Folge des Podcasts «Die Pochers hier!» .

«Hätte übel ausgehen können»

Nach der Ankunft im Spital sei alles ganz schnell gegangen. «Amira wurde in den Kreisssaal geschoben und dann wurde per Kaiserschnitt entbunden», so Oliver. Noch im OP habe man ihm mitgeteilt, dass die Gebärmutter seiner Frau vor der Geburt aufgerissen war. «Der Kleine war schon raus aus der Gebärmutter. Gott sei Dank war aber die Fruchtblase noch intakt. Es hat schon innerlich geblutet», erklärt Amira.

Oli will noch ein Kind

Ihr Kind sei aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, stellen Amira und Oliver klar. «Der ist total fit und dem fehlt nichts», so Amira. Und obwohl es auch ihr den Umständen entsprechend gut gehe, müsse sie sich nun die Zeit nehmen, um sich erst einmal an die doppelte Mutterrolle zu gewöhnen. Im Interview mit der «Bild» erklärt Amira, deren älterer Sohn erst knapp 14 Monate alt ist: «Zwei waren immer mein Plan, nur halt nicht so eng zusammen.»