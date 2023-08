«Anderi Liga»: Die neuste Folge des Fussball-Podcasts

1 / 3 Die neue Podcast-Folge von «Anderi Liga» mit Tobias Wedermann (r.) und Fabian Ruch (l.) ist online. 20 Minuten / Matthias Spicher «Granit Xhaka macht sehr viel Freude, er ist in allen Belangen schon der Chef – offensiv, defensiv, beim Jubeln und beim Trashtalk», sagt Wedermann. Getty Images Wedermann (r.) und Ruch (l.) besprechen in der neusten Podcastfolge auch den Schweizer Cup, die Frauen-WM sowie die Transferpolitik Chelseas. 20 Minuten / Matthias Spicher

Es ist heiss in der Schweiz – und heiss laufen auch die Podcaster von «Anderi Liga» in der aktuellen Folge. 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann nennt den Schweizer Cup «langweilig» und löst eine Debatte aus, warum der Pokal wenig interessiert. NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch schlägt vor, dass es keine Gesetzten mehr geben sollte in der ersten Runde, damit es vielleicht auch mal zu einem knackigen Duell wie YB gegen Basel kommen würde. Und er sagt: «Immerhin wird der FCB in der zweiten Runde mal wieder in Bern gewinnen, wenn er gegen Bosporus antritt.»

… über die fragwürdige Transferoffensive des FC Chelsea

Rund eine Milliarde Franken hat der FC Chelsea in den letzten drei Transferfenstern für neue Fussballer ausgegeben. Ruch nennt das Kader angesichts dieser Investition «erbärmlich». Es habe zwar viele junge, talentierte Spieler, aber kaum solche, die Weltklasseniveau hätten. Wedermann, seit Ewigkeiten Chelsea-Sympathisant, sagt sogar, er habe komplett die Leidenschaft für sein Team verloren: «Die geben 80 bis 130 Millionen Franken für Fussballer aus, die erst eine gute Saison bestritten haben. Ich kann das alles nicht nachvollziehen.»So habe Chelsea auch die Preise auf dem Transfermarkt zerstört.

Ruch hat derweil Freude an den personellen Veränderungen bei seinem Team. «Inter Mailand hat zwar nicht viel Geld, aber verstärkt sich geschickt.» Bayerns Verteidiger Benjamin Pavard etwa, der zu Inter wechseln soll, passe perfekt ins Team.

… über die Bundesliga-Debüts von Harry Kane und Granit Xhaka

Voll des Lobes sind die Podcaster über Harry Kane nach dessen erstem Spiel für die Bayern beim 4:0 in Bremen. «Er ist ein Supertyp, auch sehr sympathisch und volksnah», sagt Wedermann. Er glaubt, dass Bayern München mit Kane vor einer tollen Saison steht. Und er schwärmt von Leroy Sané: «Ich habe in ihm schon immer etwas gesehen, was andere vielleicht nicht sehen. Die Offensive von Bayern ist brutal stark.» Ruch sagt, abgerechnet werde bei Bayern wie immer im Frühling in den grossen Champions-League-Spielen. «Bis dahin muss das Team besser zusammenwachsen.»

Auch der Einstand von Nati-Captain Granit Xhaka bei Bayer Leverkusen ist Thema bei «Anderi Liga». Die Leistung des 30-Jährigen beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig wird fast schon euphorisch beurteilt. «Granit macht sehr viel Freude, er ist in allen Belangen schon der Chef – offensiv, defensiv, beim Jubeln und beim Trashtalk», sagt Wedermann. Und Ruch, oft kritisch gegenüber Xhaka, findet auch die Aussendarstellung des Mittelfeldspielers grossartig: «Möglicherweise hat Xhaka in Leverkusen sein Paradies gefunden.»

… über die Weltstars Neymar, Ronaldo und Messi

Ein grosses Thema bei «Anderi Liga» sind zudem die drei Superstars des Fussballs. Wedermann sagt, er habe Neymar seit dessen Wechsel nach Saudiarabien auf keinem Video ehrlich lachen sehen. «Wahrscheinlich plant er bereits, wann er in dieser Saison, welche Muskelverletzung haben wird.» Ruch blutet das Herz, wenn er daran denkt, dass Neymar und andere Topspieler nicht mehr in den bedeutenden europäischen Ligen zu sehen sein werden. «Neymar ist in einem goldenen Gefängnis», sagt er. «Und ich könnte mir vorstellen, dass er in einem Jahr schon zurück in Europa sein wird.»



Zudem diskutieren die Podcaster über Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die in Saudiarabien und in den USA kürzlich Pokale gewonnen haben. «Es ist auffällig, wie viel positiver die Berichterstattung über Messis Club Miami ist», sagt Wedermann. Für Ruch ist das keine Überraschung, weil Messi in Florida einfach in einem tollen Ambiente sei: «Er lebt unseren Traum.»