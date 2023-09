Podcast «Anderi Liga»: «FCB zahlt einen hohen Preis für seine Transferstrategie» 

… den Konflikt zwischen Murat Yakin und Granit Xhaka

… die tiefe Krise des FC Basel

FC Basel, wie weiter? Der blamable Auftritt des FCB am Sonntag in Yverdon sorgt auch in «Anderi Liga» für reichlich Gesprächsstoff. Wedermann sagt zynisch, immerhin sei Basel nur Vorletzter und habe ein Spiel weniger ausgetragen als Schlusslicht Lausanne-Ouchy. Ruch kontert noch zynischer, dass das womöglich ein Nachteil sei, weil das Torverhältnis nach dem Nachtragsspiel noch mieser sein könnte. Der NZZ-Journalist sagt, die FCB-Leistung in Yverdon bei der 2:3-Niederlage sei miserabel gewesen. «Und besonders schlimm war, dass die Basics gefehlt haben. Die Basler haben die Zweikämpfe nicht angenommen und waren nicht bereit.»

… die Entwicklungen im Ausland

Natürlich diskutieren Wedermann und Ruch auch die Ereignisse in den europäischen Topligen sowie in der Champions League. Wedermann erzählt von seinem Besuch der Begegnung Paris Saint-Germain - Dortmund letzte Woche – und er sagt, welcher Dortmund-Spieler richtig schlecht sei. Er outet sich zudem als neuer Fan von Bayer Leverkusen, was Ruch nicht versteht («wie kann man so einen Club cool finden?»). Einig sind sich die beiden, dass Leverkusen richtig tollen Fussball zeigt, wobei Wedermann dem Team in dieser Saison mehr und fast alles zutraut. Merkwürdig schliesslich finden die zwei Podcaster, dass Real Madrid im Sturm personell derart dünn aufgestellt ist. Auch darüber entwickelt sich eine lebhafte Debatte.