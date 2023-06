Podcast «Anderi Liga»: «Inter Mailand wird keine Chance haben»

1 / 6 Die neue Podcast-Folge von «Anderi Liga» mit Tobias Wedermann (r.) und Fabian Ruch (l.) ist online. 20 Minuten / Matthias Spicher In Episode 63 von «Anderi Liga» ist Roman Kilchsperger zu Gast. freshfocus Dieser hat tiefe Spuren im Radio und am TV hinterlassen, seit Jahren moderiert er bei «Blue» die Champions-League-Sendungen. Urs Lindt/freshfocus

Er hat tiefe Spuren im Radio und am TV hinterlassen, seit Jahren moderiert er bei «blue» die Champions-League-Sendungen – in Episode 63 von «Anderi Liga» ist Roman Kilchsperger zu Gast. Während über einer Stunde spricht er mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch darüber, was die Fussballwelt bewegt. Unter anderem über …

… den Champions-League-Final am Samstag

Kilchsperger hat eine klare Meinung zum Endspiel: «Ich denke, Inter wird chancenlos sein gegen Manchester City.» Für Kilchsperger ist ManCity schlicht und einfach an der Reihe. «Wenn man so viele Millionen einsetzt, kann man auch mal was zurückbekommen», so der Moderator. NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch hält dagegen: «Inter kann ManCity definitiv wehtun und hinter die Abwehr kommen, und dann ist Lautaro Martinez einfach Weltklasse.»

Ruch wirft die Frage in den Raum, ob sich ManCity-Trainer Guardiola einmal mehr mit der Aufstellung verzockt. Diesem Gedankengang kann 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann nichts abgewinnen. «Das wird er nie machen.» Für Wedermann macht die individuelle Qualität den Unterschied aus. «Auch wenn mal ein Haaland oder ein Grealish abgemeldet sind, gibt es viele andere, die in die Bresche springen.» Kilchsperger ist überzeugt, dass die Engländer den Gegner ernst nehmen. «Bei Manchester City hat noch niemand den Kübel in der Hand gehabt. Deshalb werden sie Inter Mailand nicht unterschätzen.»

… den Fussball-Wahnsinn in Saudiarabien

Die saudische Liga schmeisst mit Geld um sich: 200 Millionen im Jahr für Karim Benzema, 100 Millionen im Jahr für N’Golo Kanté, Superstar Lionel Messi hätte eine Milliarde Franken in zwei Jahren bekommen (wechselt aber jetzt zu Inter Miami, wo er insgesamt bestimmt nicht weniger verdienen wird). Kilchsperger bedauert den Exodus der Altstars, zeigt aber Verständnis. Wedermann erwähnt die spezielle Besitzerkonstellation bei den saudischen Topclubs und verweist auf die möglichen religiösen Motive von Benzema und Kanté. Ruch wiederum ist froh, ziehen nicht Fussballer im besten Alter aus Europa ab.

… seinen Lieblingsclub GC

Ein grosses Thema in der Folge mit Roman Kilchsperger ist natürlich GC. Er ist seit Kindesbeinen leidenschaftlicher Anhänger des Vereins und hat auch sehr erfolgreiche Zeiten erlebt: «Damals waren wir wie heute YB!» Er spricht über die Gerüchte, er könnte einmal Präsident der Grasshoppers werden («ich wurde nie angefragt») und über seine vielen Tätigkeiten für den Club. Das Podcast-Trio ist sich einig, dass sich bei GC einiges ändern muss.

