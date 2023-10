Podcast «Anderi Liga»: Wer kann den FCB lesen

… die tiefe Krise des FC Basel – und darum, ob Heiko Vogel noch eine Chance hat

Der FC Basel war eine einzige «Trauerveranstaltung». So bezeichnet Wedermann die Ereignisse der letzten Tage rund um den strauchelnden Giganten der Liga. Das 0:3 zu Hause gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy am Sonntag war nur der letzte Tiefpunkt einer unvorstellbaren Talfahrt. Ruch sagt, der FCB mache fast alles falsch, was man falsch machen könne. Insbesondere die Entlassung des Trainers Timo Schultz stösst ihm sauer auf: «Das ist respektlos. Die Verantwortlichen haben Schultz viel zu wenig Zeit mit dem völlig neu zusammengestellten Team gegeben.» Wedermann stellt zudem die Frage, wieso man erneut nicht ansatzweise einen Plan B habe, obwohl es ja kein Schnellschuss gewesen sein soll.

Die Podcaster diskutieren mögliche Trainer und Sportchefs für den FCB. Selbstverständlich fällt der Name von Valentin Stocker. Wedermann schlägt Vladimir Petkovic als Coach vor, Ruch sieht eher einen wie den früheren Zürich-Meistermacher André Breitenreiter. Sowieso: Der FCZ! «Wenn ich dir so zuhöre, könnte es ja auch eine gute Idee sein, Philipp Degen als Interimssportchef oder externer Berater in Basel zu installieren», sagt Wedermann. Das Malenovic-Modell vom FCZ sozusagen Teilzeit übernehmen.

… die Zukunft des FC Zürich mit dem neuen Sportchef Milos Malenovic

… die Gespräche der beiden Podcaster mit Granit Xhaka

Wie meistens ist Granit Xhaka ein zentrales Thema in «Anderi Liga». Tobias Wedermann hat den Captain des Schweizer Nationalteams drei Stunden lang in Düsseldorf getroffen. Er spricht über den «wertvollen, spannenden, hochinteressanten Austausch» und darüber, dass er sich bestätigt gefühlt habe, dass er Xhaka in der Vergangenheit bei polarisierenden Themen auch in Schutz genommen hatte. Ruch wiederum war mit dem bei Leverkusen überragend in die Saison gestarteten Xhaka in der Vergangenheit oft kritischer. Er erzählt vom Gespräch mit Xhaka im Rahmen eines ausführlichen Interviews für die «NZZ am Sonntag». Interessant findet er die Aussage des Baslers, Stand heute nicht mehr als Fussballer zum FCB zurückzukehren. Auch Granit Xhaka ist mit den Vorgängen im St.-Jakob-Park alles andere als zufrieden.