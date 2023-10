Podcast: «Yakin diskreditiert damit seinen Captain – warum macht er das?»

In der neuesten Folge des Fussball-Podcasts «Anderi Liga» geht es vor allem um das Schweizer Nationalteam. Ist Murat Yakin noch der richtige Trainer? Und ist die Auswahl vielleicht gar nicht mehr so stark?

Nach dem blamablen 3:3 am Sonntagabend in St. Gallen in der EM-Qualifikation gegen Belarus gibt es für Tobias Wedermann und Fabian Ruch viel über die Schweizer Nationalmannschaft zu besprechen. Und so diskutieren die beiden Journalisten im Fussball-Podcast «Anderi Liga» in Folge 82 unter anderem über …

… die katastrophale Begegnung mit Belarus

Wedermann und Ruch waren am Sonntagabend in St. Gallen. Bratwurst und Stadion waren super, vom Spiel haben sich die beiden aber immer noch nicht erholt. Ruch sagt, er begleite das Nationalteam seit über 20 Jahren. «So etwas habe ich aber noch nie erlebt. Und ich hätte das niemals für möglich gehalten. Das war eine beschämende Leistung.» Auch 20-Minuten-Sportchef Wedermann ist immer noch schockiert: «Ich bin selten sprachlos. Aber gegen diese Mannschaft muss die Schweiz auch mit der dritten Garde gewinnen.»

Wedermann sagt, irgendwas stimme nicht mehr mit der Nati. «Es kann nicht sein, dass ein Spieler wie Xherdan Shaqiri schon zum vierten Mal in dieser Kampagne sagen muss, dass diese Leistung ein Weckruf sein müsse für das Team. Und dann ändert sich doch nichts im nächsten Spiel.» Ruch stört sich sehr daran, dass die Schweiz nun dreimal innerhalb kurzer Zeit gegen einen sehr bescheidenen Gegner einen Vorsprung verspielt hat – 2:2 gegen Rumänien, 2:2 im Kosovo, 3:3 gegen Belarus. Liegt das an der Einstellung? Ist es Arroganz? «Das Schlimme ist ja auch, die Nati war immer in Führung und gab es aus den Händen», so Wedermann.

… den Zustand des Nationalteams

Ruch stellt die Frage, ob die gesamte Mannschaft vielleicht nicht mehr so gut sei wie früher. «Das sehe ich komplett anders», entgegnet Wedermann. «Es hat viele Topspieler im Team, die in grossen Ligen spielen sowie starke Talente.» Auf die Frage von Ruch, wer denn wirklich auch in Topnationen wie Portugal, Frankreich oder England spielen würde, antwortet Wedermann mit den Namen von Xhaka, Akanji und Goalie Gregor Kobel.

Ausführlich diskutieren die beiden dann über die verschiedenen Mannschaftsteile: Muss Kobel im Tor Yann Sommer ersetzen? «Auch gegen Belarus war jeder Schuss aufs Tor drin», sagt Wedermann. Passen Fabian Schär und Manuel Akanji in der Innenverteidigung nicht zusammen? «Zwischen ihnen stimmt etwas nicht», so Ruch. Warum bringt Trainer Murat Yakin immer wieder Djibril Sow als Spielmacher, obwohl Sow auf dieser Position total wirkungslos ist? Warum ändert Yakin ständig die Aufstellung und die taktische Formation? Einig sind sich beide Podcaster, dass die Schweiz in der Abwehr mit einer Dreierkette spielen sollte – und dass Yakin gegen Belarus zu defensiv aufgestellt hat.

… die Rolle von Murat Yakin

Eines ist zudem klar: Nationaltrainer Murat Yakin wankt. «Ich habe viele Reaktionen erhalten, dass Yakin jetzt gehen müsse. Der Ärger ist sehr gross», sagt Wedermann. Auf Social Media gab es zum Teil ebenfalls sehr heftige Voten von den Fans. Auch im Podcast geht es darum, ob Yakin noch den Rückhalt der Mannschaft geniesst – und warum er auf all seinen Stationen immer wieder Probleme mit wichtigen Spielern bekommt. Für NZZ-Journalist Ruch ist klar, dass der Fussballverband nun endlich und sofort herausfinden muss, ob die Spieler noch hinter dem Trainer stehen. «Jetzt kann man die Probleme nicht mehr aussitzen.» Die Frage sei, ob der SFV genügend Gestaltungskraft habe, um zu reagieren, falls es die Situation erfordere.

Wedermann ist zudem irritiert über Yakins wiederkehrenden Sprüche in Richtung Xhaka: «Yakin nennt den Namen nicht direkt, aber alle wissen es. Er diskreditiert damit seinen Captain – warum macht er das?» Je länger es in «Anderi Liga» um die Zukunft des Nationalteams geht, desto mehr stellt sich heraus, dass ein Trainerwechsel tatsächlich bald schon zum Thema werden könnte. Und so geht es auch darum, ob Lucien Favre ein Kandidat als Nachfolger Yakins sein müsste.

