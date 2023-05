Kandersteg: Hotel am Oeschinensee bleibt im Sommer zu

Der Berg oberhalb des Oeschinensees (am «Spitze Stei») ist zudem absturzgefährdet, was zu kurzfristigen Schliessungen führen kann.

Der Oeschinensee oberhalb von Kandersteg BE gehört zu den beliebtesten Touristen-Spots in der Schweiz. Den Rummel bekommt auch das Berghotel Oeschinensee zu spüren. In einem Post auf Facebook erklärt das Wirte-Paar das neue Konzept für den Sommer 2023 – und macht seinem Frust Luft.