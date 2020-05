Luftfahrt

Pöbelnde Passagiere sollen härter angepackt werden

Renitente Fluggäste, die sich an Bord eines Flugzeugs nicht benehmen, sollen einfacher bestraft werden können. Es bestehe Handlungsbedarf.

Die Anzahl renitenter Passagiere ist in den letzten Jahren gestiegen.

«Flegel-Passagiere» sollen künftig einfacher zur Rechenschaft gezogen werden können. Der Bundesrat will das sogenannte Abkommen von Tokio entsprechend anpassen. «Unruly passengers» stellten die Luftfahrt in den letzten Jahren zunehmend vor Probleme.

Die Anpassung des Protokolls zur Änderung des Abkommens über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen trage der wachsenden Anzahl renitenter Fluggäste Rechnung, begründete der Bundesrat am Mittwoch den Vorschlag in einer Mitteilung. Das Protokoll ist Teil multilateraler Rechtsvorschriften der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), bei der die Schweiz Mitglied ist.