«Das Naherholungsgebiet darf nicht geopfert werden», findet Anwohner Andreas Frick. Er ist Mitglied in der Interessengemeinschaft (IG) Pöschholz, die eine Online-Petition lanciert hat. In etwa einer Woche sind bereits über 800 Unterschriften gegen das Projekt zusammengekommen.

Um die Bevölkerung auf die möglichen Veränderungen aufmerksam zu machen, hat die IG an verschiedenen Bäumen im Pöschwald Plakate angebracht. Darauf steht etwa: «Diesen Baum sehen Sie in Zukunft bald nur noch in Ihren Träumen.» Mit den Unterschriften, die in den nächsten Tagen bei Gemeinde und Kanton eingereicht werden, hoffen die Initianten, das Projekt stoppen zu können.