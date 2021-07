Regensdorf ZH - Pöschwies-Insasse (58) tot in Zelle aufgefunden

Im Gefängnis Pöschwies wurde am Samstag ein 58-jähriger Insasse tot in seiner Zelle aufgefunden.

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH ist am Samstagmorgen ein Insasse reglos in seiner Zelle aufgefunden worden. Wie die Justizdirektion am Dienstag mitteilte, konnte der Arzt nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen.