Wegen des umfangreichen Schneefalls kann vielerorts in der Ostschweiz am Freitag keine Post zugestellt werden. Am Samstag wird voraussichtlich nachgeholt.

1 / 4 Keine Chance – die Elektroroller der Post kommen mit den aktuellen Strassenverhältnissen nicht klar. Die Briefzustellung wird vielerorts auf Samstag verschoben. Post Situation in Simplon-Dorf VS am Donnerstagabend. Post

Darum gehts Auch die Post ist von den Schneefällen betroffen.

In Graubünden, im Raum Rheintal, St. Gallen, Gossau und weiteren Teilen wird keine Post zugestellt.

Betroffen ist die Brief- und Paketpost sowie Zeitungszustellung.

Für Samstag ist als Ersatz eine sogenannte Vollzustellung geplant.

Keine Zeitung, keine Zalando-Päckli, keine Rechnungen – in vielen Teilen der Ostschweiz wird am Freitag keine Post zugestellt. Die Schneemassen lassen das nicht zu. «Viele Fahrzeuge und Roller bleiben im Schnee stecken oder kommen kaum voran», sagt Thomas Schifferle, von der Kommunikation Ostschweiz der Post. Es sei teilweise auch schlicht zu gefährlich, um auf Zustellungstouren zu gehen. Vor allem die Elektro-Roller der Pöstler kommen bei den aktuellen Strassenverhältnissen mehr schlecht als recht vorwärts – viele bleiben stecken.

Zudem waren in der Nacht viele Züge mit Briefen und Paketen verspätet unterwegs. In Graubünden war das Netz der Rhätischen Bahn teilweise unterbrochen, weshalb beispielsweise keine Pakete ins Engadin gelangten. «Briefe sind im Engadin angekommen und werden soweit möglich verteilt», sagt Schifferle. Da aber zahlreiche Strassen und Pässe gesperrt sind, werden viele Kunden am Freitag keine Briefe erhalten. Auch im Prättigau und in der Region Arosa ist die Zustellung stark eingeschränkt.

Zustellung am Samstag

Betroffen davon sind zahlreiche weitere Regionen der Ostschweiz. Weite Teile im Grossraum St. Gallen, Rheintal und Appenzellerland werden am Freitag nicht mit Briefen und Zeitungen bedient werden. «Pakete werden teilweise ausgeliefert, jedoch verzögert», sagt Schifferle. Dies weil ein Cargo-Zug mit Paketen drei Stunden verspätet in der Ostschweiz ankam. «Soweit möglich werden Pakete am Freitag ausgeliefert, der Rest am Samstag.»

Normalerweise werden am Samstag nur Zeitungen und A-Post-Briefe ausgetragen. Diesen Samstag wird das anders sein. «Überall wo es möglich ist, werden am Samstag die Sendungen vom Freitag verteilt. Auch Pakete werden am Samstag ausgeliefert», so Schifferle.

«In 35 Jahren nicht erlebt»

Auch in der Stadt Chur ist die Zustellung eingeschränkt. «So etwas habe ich in meiner 35-jährigen Laufbahn hier bei der Post noch nie erlebt», sagt Beat Egli, stellvertretender Leiter der Briefzustellregion Chur. Die Verteilung der Post mit Elektro-Rollern ist dort kaum möglich, auch weil die Strassenräumung suboptimal verläuft. Wo die Briefpost mit Fahrzeugen der Paketpost zugestellt wird, sind die Chancen auf eine Zustellung am Freitag deutlich grösser.

Region Zürich und Teile des Wallis ebenfalls betroffen

Express-Sendungen und Lieferungen von Lebensmittel werden von der Post am Freitag durchgeführt, sofern irgendwie möglich. Auch Postfächer werden bedient. Wie die Post in einem Blogbeitrag schreibt, sind auch das Goms im Wallis und die Briefzustellregion Winterthur von Ausfällen betroffen. Das grösste Briefzentrum der Schweiz in Zürich-Mülligen bekam die Schneefälle ebenfalls klar zu spüren: «Aus fast allen Regionen kam es in der Nacht auf Freitag zu verspäteten Anlieferungen», schreibt die Post. Entsprechend verzeichne die Post Verspätungen bei den A-Post-Sendungen.

Die Schweiz westlich von Bern versinkt im Schnee. Unten die Bilder der 20-Minuten-Community.