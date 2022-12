Pöstler fährt in Däniken SO mit Töff zwei Kinder an

Am Donnerstagnachmittag hat in Däniken SO ein Pöstler zwei Kinder auf dem Fussgängerstreifen angefahren, beide wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Däniken SO zu einem schweren Unfall.

In Däniken ist am Donnerstagnachmittag der Lenker eines Kleinmotorrades mit zwei Kindern im Bereich eines Fussgängerstreifens kollidiert, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Um etwa 13 Uhr wollten die beiden Kinder im Vorschulalter in Begleitung von Erwachsenen die Zentralstrasse in Däniken auf Höhe der Kreuzung Poststrasse per Fussgängerstreifen überqueren.