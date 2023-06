Kanton Schwyz: Pöstler klaute Geld aus Briefumschlägen

Ein Ehepaar aus Küsnacht nahm mit grossem Erstaunen zur Kenntnis, als es von der Staatsanwaltschaft und von der Post ein Schreiben erhielt und dazu einen Brief zurückerhielt, der eigentlich an einen Erstkommunikanten geschickt worden war. Dem Brief an den Erstkommunikanten legte das Paar im Couvert ein 20er-Nötli bei. Wie das Paar nun von der Post erfuhr, erreichten die Glückwünsche das Kind nie. Kürzlich wurde das Couvert geöffnet und ungestempelt an das Paar retourniert. Auch eine Entschuldigung der Post lag bei. Hintergrund dafür ist, dass ein Pöstler zwischen 2021 und 2023 im Raum Küsnacht Briefe öffnete und Briefsendungen entwendete.