Post muss Christoph Blochers Flyer-Flut auf Staatskosten sortieren

SVP-Doyen Christoph Blocher und seine Kampf-Organisation «Pro Schweiz» fluteten das Bundeshaus mit Zehntausenden Postkarten an die Ratsmitglieder.

Zehntausende Postkarten schickte Christoph Blochers «Pro Schweiz» an die Mitglieder von National- und Ständerat.

Soll die Schweiz direkt oder indirekt Waffen an die Ukraine liefern? Darüber streitet die Politik seit Monaten. Eine klare Nein-Position vertritt «Pro Schweiz», die neue Organisation von Christoph Blocher . Im Vorstand sitzen SVP-Schwergewichte wie Adrian Amstutz, Walter Wobmann, Ulrich Schlüer und Christoph Mörgeli.

Um ihre Position zu untermauern, flutete die Organisation in der Frühlingssession das Bundeshaus mit Zehntausenden Postkarten für die Neutralität. Diese waren direkt an die Ratsmitglieder adressiert – die Pulte der Parlamentarierinnen und Parlamentarier wurden mit der Blocher-Post bedeckt.

Post sortiert Blocher-Post für 6300 Franken

Das brachte SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi auf die Palme. Per Interpellation an den Bundesrat wollte er wissen, ob der Stopp der Auslieferung rechtens sei. Der Zuger Nationalrat verwies dabei auf die Postzustellungspflicht und regte an, dass die Post beim Sortieren helfen könnte.