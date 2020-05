Polizeimeldungen Ostschweiz

Pöstler stürzt über Mauer zwei Meter in die Tiefe

In Herisau AR hat sich am Freitag ein Unfall mit einem dreirädrigen Töff ereignet. Der Lenker stürzte samt dem Fahrzeug über eine Mauer.

Am Freitag kurz nach 10.15 Uhr wollte in Herisau ein 18-jähriger Mann, welcher mit Postzustellungen beschäftigt war, im Bereich eines Hauseinganges mit einem dreirädrigen Kleintöff wenden. Dabei geriet der Fahrzeugfahrer mit seinem Töff über eine Stützmauer hinaus und stürzte zweieinhalb Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt. Der junge Mann blieb unverletzt. Am Dreiradfahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Hundert Franken. Es wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die aufgebotene Pikettgarage geborgen.