«Ich glaube, ich träume» : Pogacar fängt Leader Roglic sensationell ab und holt Gesamtsieg

Unglaubliche Szenen bei der vorletzten Etappe an der Tour de France: Der Slowene Pogacar überholt Landsmann Roglic und steht vor dem Gesamtsieg.

Das Zeitfahren bei der zweitletzten Etappe forderte Thibault Pinot und Co. nochmals alles ab.

Der junge Slowene Tadej Pogacar hat völlig überraschend im Bergzeitfahren der 107. Tour de France seinen Landsmann Primoz Roglic noch an der Spitze der Gesamtwertung abgelöst und steht vor dem Gesamtsieg. Der 21-Jährige gewann am Samstag nach einer beeindruckenden Fahrt den Kampf gegen die Uhr über 36,2 Kilometer von Lure nach La Planche des Belles Filles und liess Roglic 1:56 Minuten hinter sich.

Damit wurden Erinnerungen an das spannende Tour-Finale 1989 wach, als Greg Lemond im abschliessenden Einzelzeitfahren noch Laurent Fignon abfing und mit acht Sekunden Vorsprung den Toursieg holte.

Roglic verlor die Nerven

Wer hätte das gedacht? Roglic war der grosse Favorit, hatte er in seiner Karriere doch schon vier Zeitfahren bei grossen Rundfahrten gewonnen. Doch der sonst so coole Ex-Skispringer verlor offenbar die Nerven. Kilometer für Kilometer büsste er Zeit ein, am Schlussanstieg ging dann nichts mehr. Im Ziel sackte Roglic zu Boden, sein grosser Traum war geplatzt.