Kein Rücktritt : Pogba wehrt sich gegen Medienbericht, spricht von «Fake News»

In England tauchte das Gerücht auf, dass der ManUnited-Star nicht mehr für Frankreich spielen wolle. Später reagierte Pogba via Social Media. Und er war sauer.

Der ManUnited-Star bestritt das später via Social Media. Er twitterte den Screenshot eines entsprechenden Artikels mit dem Hinweis: «inakzeptable Fake News».

Paul Pogba spielt auch weiterhin in der französischen Fussball-Nationalmannschaft.

Manchester-United-Star Paul Pogba hat Gerüchte um seinen angeblichen Rücktritt aus Frankreichs Fussball-Nationalteam wegen Aussagen von Präsident Emmanuel Macron als falsch zurückgewiesen. Am Montag twitterte der Mittelfeldspieler den Screenshot eines entsprechenden britischen Medienartikels mit dem Hinweis: «inakzeptable Fake News».

In dem Text der britischen «Sun» war am Sonntag mit Verweis auf «verschiedene Nachrichtenquellen aus dem Nahen Osten» behauptet worden, Pogba habe das Nationalteam wegen Macrons Äusserungen unter anderem zu Mohammed-Karikaturen verlassen. Am Montag wurde der «Sun»-Artikel mit dem Dementi des Weltmeisters aktualisiert.