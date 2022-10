DFB-Pokal: Alle Spiele in der Übersicht

DFB-Pokal : Pokal-Traum für Miro Muheim ist vorbei – der HSV geht gegen Leipzig unter

In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzen sich die Favoriten durch. Der Titelverteidiger zeigt dem HSV die Grenzen auf. Auch Frankfurt und Mainz ziehen mühelos in den Achtelfinal ein.

Am Dienstag standen die ersten Zweitrunden-Partien des DFB-Pokals fest.

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt 0:2

Keine Sensation beim Duell David gegen Goliath: Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt hat sich gegen den Fussball-Oberligisten Stuttgarter Kickers keine Blösse gegeben und ist relativ problemlos in den Achtelfinal des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Oliver Glasner meisterte seine Zweitrunden-Aufgabe am Dienstag beim Pokalfinalisten von 1987 durch einen ungefährdeten 2:0-Sieg und wahrte seine Chancen auf den sechsten Pokal-Triumph der Vereinsgeschichte.

«Wir haben aus Spass gesagt, als das Los draussen war, dass wir jetzt Europapokal-Sieger-Besieger werden können», verriet der Stuttgarter Nico Blank vor dem Anpfiff bei Sky. Doch genau diese Blamage wollte Eintracht-Coach Glasner mit aller Macht verhindern: «Wir müssen von der ersten Sekunde an zeigen, dass wir der Bundesligist sind und im Pokal überwintern wollen.» Und das hat er geschafft. Bei Frankfurt spielte der Schweizer Djibril Sow durch.

RB Leipzig – Hamburger SV 4:0

Vor den Augen seines neuen Chefs Max Eberl hat RB Leipzigs Pokal-Spezialist Yussuf Poulsen den Titelverteidiger in den Achtelfinal geschossen. Der dänische Fussball-Nationalspieler sorgte beim 4:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am Dienstag durch einen Doppelpack binnen drei Minuten schon vor der Pause für die Entscheidung. Mohamed Simakan (68. Minute) und Benjamin Henrichs (82.) erzielten die weiteren Treffer. Eberl verfolgte die routinierte Vorstellung Leipzigs vor 44’787 Fans erstmals von seinem neuen Arbeitsplatz aus. Der Traum vom DFB-Pokal-Sieg ist also für den Schweizer Miro Muheim bereits früh vorbei.