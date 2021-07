«Pokémon Unite» für Nintendo Switch – neues Gratis-Game mit Pikachu

Was genau ist «Pokémon Unite»?

Es ist ein neues Multiplayer-Game, das im Pokémon-Universum angesiedelt ist. «Pokémon Unite» ist ein sogenanntes Multiplayer Online Battle Arena, kurz Moba. Sprich: Es ist ein strategisches Team-Kampfspiel. Gespielt wird in Fünfer-Teams, die gegeneinander auf der fiktiven Aeos-Insel antreten. Das Spielprinzip ist mit anderen Mobas, wie «Dota 2» oder «League of Legends» vergleichbar. Insgesamt stehen fünf verschiedene Arenen zur Verfügung.

Was heisst das genau?

Jede Spielerin und jeder Spieler steuert ein Pokémon und kann zudem aus fünf Typen auswählen: Angreifer, Sprinter, Allrounder, Unterstützer oder Verteidiger. Dabei sind Angreifer gut für die Offensive, will man dem eigene Team helfen, so wählt man den Unterstützer. Dabei hat jedes Pokémon noch eigene Fähigkeiten. Diese können im Laufe der Partie weiterentwickelt oder mit Items aufgerüstet werden. Mit dem eigenen Monster-Team gilt es dann, das Gegnerische auszuschalten. In der Mitte jeder Map befindet sich zudem ein legendäres Pokémon, das man mit seinem Team besiegen kann.

Welche Pokémon sind dabei?

Wann erscheint «Pokémon Unite»?

Das Spiel ist am 21. Juli 2021 erschienen. Vorerst ist das Game nur für Nintendos Spielkonsole Switch verfügbar. In einigen Wochen soll der Titel allerdings auch fürs Handy, also für iPhones und Android-Geräte erscheinen. Nintendo nennt September als Launch-Datum für die Mobilversionen. Praktisch: Das Crossplay wird möglich sein. Sprich Nutzerinnen und Nutzer von unterschiedlichen Plattformen sollen gegeneinander antreten können. Meldet man sich mit einem Nintendo-Account oder einem Pokémon-Trainer-Club-Konto an, so kann man von jedem Gerät auf seine Speicherdaten zugreifen. Man kann also auf der Switch anfangen und später auf einem Smartphone weiterspielen, ohne den Fortschritt zu verlieren.