Ein unfassbares Verbrechen spielte sich in den USA ab und sorgt derzeit erneut international für Schlagzeilen. Der 60-jährige Jeffrey Morris soll die Poker-Spielerin Susie Zhao vergewaltigt und anschliessend lebendig verbrannt haben.

Medienberichten zufolge passierte die abscheuliche Tat bereits am 12. Juli im Bundesstaat Michigan. Zhao soll sich mit dem Tatverdächtigen in einem Hotel verabredet und am Abend getroffen haben. Dort attackierte Morris die 33-Jährige dann und missbrauchte sie sexuell.