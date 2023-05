Poker-Legende: Doyle Brunson mit 89 Jahren verstorben

In seiner Karriere gewann er insgesamt zehn Turniere der World Series of Poker.

Im Alter von 89 Jahren ist die US-Pokerlegende Doyle Brunson gestorben. «Wir geben schweren Herzens das Ableben unseres Vaters Doyle Brunson bekannt», erklärte die Familie des zweifachen Poker-Weltmeisters, der als «Godfather of Poker» bekannt war, am Sonntag. Angaben zur Todesursache machte die Familie zunächst nicht.

Der meist mit Cowboy-Hut auftretende Brunson war 1976 und 1977 Poker-Weltmeister geworden. In seiner Karriere gewann er insgesamt zehn Turniere der World Series of Poker. Brunson schrieb auch eines der ersten Bücher über Poker-Strategien, «Super System», das als Standardwerk über das Kartenspiel gilt. 1988 wurde er in die Poker Hall of Fame aufgenommen.