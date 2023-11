1 / 16 In Rothenburg LU erschien der Himmel rötlich. «Noch nie gesehen», schreibt der News-Scout. 20min/News-Scout Trogen AR: Das Bild wurde um 18.20 Uhr aufgenommen. 20min/News-Scout Ein Blick von der Terrasse eines News-Scouts in Speicher AR. 20min/News-Scout

Darum gehts Von Sonntag auf Montag waren spektakuläre Polarlichter am Schweizer Nachthimmel zu sehen.

Bei uns erschienen sie in Rot.

Das grünliche oder rötliche Leuchten der Polarlichter wird durch Sonnenstürme verursacht.

Vom Sonntag auf den Montag waren am Schweizer Nachthimmel Polarlichter zu sehen. Ein wunderschönes Naturspektakel, für welches man eigentlich sonst in den hohen Norden reisen muss, um es zu sehen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Phänomen, und unter welchen Bedingungen kann man es hierzulande am Himmel bewundern?

Was sind Polarlichter?

Das grünliche oder rötliche Leuchten der Polarlichter werde durch Sonnenstürme verursacht, erklärt Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grundlegend emittiert die Sonne kontinuierlich Strahlung und geladene Teilchen ins All, was als Sonnenwind bezeichnet wird. Gelegentlich kommt es auf der Sonne zu Eruptionen, bei denen vorübergehend eine bedeutend grössere Menge an Teilchen und Strahlung freigesetzt wird als üblich. Diese können auch die Erde erreichen, was als Sonnensturm bezeichnet wird.

Die Teilchen benötigen etwa anderthalb bis zwei Tage, um die enorme Entfernung von rund 150 Millionen Kilometern zwischen der Sonne und der Erde zurückzulegen. Sobald sie die Erdatmosphäre erreichen, entsteht das Leuchten. Das, was als Polarlicht zu sehen ist, besteht aus Luftmolekülen, entweder Sauerstoff oder Stickstoff, wie von Staesche erläutert. Diese Luftmoleküle werden vorübergehend von den elektrisch geladenen Teilchen aufgeladen. Wenn sie dann wieder in ihren neutralen Zustand zurückkehren, geben sie die aufgenommene Energie in Form dieses Leuchtens ab, wie die Expertin erklärt.

Diese Arten von Polarlichtern gibt es

Es gibt zwei Arten von Polarlichtern. Die Nordlichter, auch als Aurora Borealis bekannt, sind in der Nähe des Nordpols sichtbar, während die Südlichter, auch als Aurora Australis bezeichnet, nahe des Südpols beobachtet werden können. Die Entstehung beider Arten von Polarlichtern ist identisch.

Wo sind die Polarlichter zu sehen?

Bei normaler Sonnenaktivität sind Polarlichter nur in den nördlichen Breiten sichtbar. Um sie live zu erleben, empfiehlt es sich, während der dunklen Wintermonate in den hohen Norden zu reisen, beispielsweise nach Schweden, Norwegen oder Island.

Laut der Tourismusagentur Visit Sweden sind drei Bedingungen erforderlich, um Polarlichter zu sehen: Dunkelheit, ein klarer Himmel und die Nähe zum Erdpol. Dementsprechend ist das Phänomen auch in der Nähe des Südpols in der Antarktis zu beobachten. Ein hilfreicher Tipp: Wenn Sie auf der Suche nach Polarlichtern sind, kann Ihnen die App «Hello Aurora» weiterhelfen. Sie zeigt an, wie günstig die aktuellen Wetterbedingungen vor Ort für das Himmelsphänomen sind.

Kann man in der Schweiz Polarlichter sehen?

Vergangene Nacht hat es wieder einmal bewiesen: Ja, in der Schweiz sind Polarlichter durchaus zu sehen! Dies jedoch meistens nur in dunklen Gebieten. In Städten wie Zürich, Basel, Genf oder Bern ist es eher unwahrscheinlich, die Lichter zu sehen.

Darum haben Polarlichter verschiedene Farben

Polarlichter werden oft in grünen Farbtönen auf Fotos dargestellt, aber Aurora Borealis und Aurora Australis können tatsächlich in verschiedenen Farben auftreten, einschliesslich Rot, Blau, Violett, Weiss oder Gelb. Welche Farben am Himmel erscheinen, hängt von zwei Hauptfaktoren ab: den unterschiedlichen Bestandteilen der Atmosphäre und der Höhe, in der dieses beeindruckende Schauspiel stattfindet.

SRF Meteo erklärt: «Bei uns ist die Aurora Borealis in Rot zu sehen. Der Sonnenwind führt in circa 200 Kilometern Höhe zu radikalem Sauerstoff. Weiter unten treffen diese Moleküle auf andere Teilchen und produzieren grünes Licht. Das Polarlicht von gestern war noch besser zu sehen als Ende September. Dies lag unter anderem am stärkeren Sonnenwind.»