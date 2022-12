Schweiz schlottert bei tiefen Minustemperaturen

Wetter : Polarluft-Hammer trifft Schweiz – minus 26 Grad in Samedan

Die Schweiz schlottert, der Winter hat uns fest im Griff. Schuld an den eisigen Temperaturen ist die Polarluft. Ab Mitte der Woche wird es aber wieder ein wenig milder.

1 / 5 In Samedan wurde es in der Nacht auf Montag minus 26 Grad kalt. Screenshot geo.admin Nur auf dem Ofenpass war es noch kälter. Screenshot MeteoNews Wer auf der Suche nach Sonne ist, sollte sich diese Woche in höhere Lagen begeben. Hier im Bild Adelboden. 20min/News-Scout

Darum gehts Die Nacht von Sonntag auf Montag war schweizweit sehr kalt.

Für Rekorde hat es aber bei weitem nicht gereicht.

Unter der Woche bleibt es nass und grau.

La Brévine ist statistisch gesehen offiziell der kälteste Ort der Schweiz. In der Nacht von Sonntag auf Montag reichte es aber mit minus 25,3 Grad «nur» für den dritten Platz. Am kältesten war es auf dem Ofenpass im Kanton Graubünden. Dort zeigte das Thermometer minus 27 Grad an. In Samedan, ebenfalls in Graubünden, war es minus 26,2 Grad kalt, wie Meteonews schreibt.

Für Rekorde hat es aber bei weitem nicht gereicht. Meteonews schreibt: «Die vergangene Nacht war zwar kalt und nach dem lauen letzten Winter 2021/22 auch sehr ungewohnt. Allerdings zeigt ein Blick in die meteorologischen Annalen, dass es im Dezember oder über alle Monate betrachtet auch schon Fröste in ganz anderen Grössenordnungen gab.»

Da war zum Beispiel das Jahr 1980, als in Koppigen minus 21,7 Grad gemessen wurden. Oder 1981, da gab es am 20. Dezember am Flughafen Zürich minus 18,0 Grad und in Aarau minus 16,9 Grad. Auch in den Städten Bern, Basel, Sankt Gallen oder Chur war es seit Messbeginn historisch gesehen schon massiv viel kälter.

Wer Sonne will, muss in die Berge

Zurzeit hängt über der Schweiz die Polarluft, wie SRF Meteo schreibt. In den kommenden Tagen soll es aber bereits wieder ein wenig milder werden. «Morgen lenkt ein Tief über der Biskaya eine Warmfront zu uns. Am Mittwoch und Donnerstag ist voraussichtlich Tauwetter angesagt, die Schneefallgrenze steigt über 1500 Meter an. Danach wird es zumindest vorübergehend wieder kälter», schreibt SRF Meteo.

Am Freitag soll es dann meist bewölkt und stellenweise auch nass werden. Dies hauptsächlich in Form von Regen, es kann aber auch bis ins Flachland schneien. Wer auf der Suche nach Sonne ist, wird diese vor allem in höheren Lagen finden. «Aktuell sieht es danach aus, dass ein Hoch aufs Wochenende zu uns kommt. Dieses bringt in den Bergen Sonnenschein und im Flachland bildet sich Hochnebel», schreibt SRF Meteo.

