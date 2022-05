Zeitreise in die 2000er: «Polarstar»-Besitzer sucht Nachfolger für Revival der Partyfoto-Webseite

Betreiber der Seite sind Michael Fehr, Adrian Husner und Izedin Arnautovic: Sie waren in 15 Jahren an über 2000 Events als Partyfotografen unterwegs. Das Bild stammt von einem Event vor zehn Jahren.

Über 2000 Partys wurden von ihren Kameras für die Nachwelt verewigt: Izedin Arnautovic, Michael Fehr und Adrian Husner fotografierten von 2003 bis 2015 feierwütige Jugendliche und Erwachsene an Partys in der ganzen Zentralschweiz – und stellten die Bilder anschliessend auf die von ihnen betriebene Webseite «Polarstar».

Auch heute noch sind die alten Partypics aufgeschaltet: Ein Klick durch die Galerie offenbart längst vergessene Momentaufnahmen, an die einige der Fotografierten sich wohl lieber nicht noch mal erinnern. Beim Wet-T-Shirt-Contest 2006 etwa tanzen Partygäste halbnackt um den Sieg, am Fasnachtsball 2008 präsentieren sich zwei Clowns wild knutschend und an der Schaumparty 2004 wurde stolz das Bauchnabelpiercing samt Arschgeweih-Tattoo in die Kamera gestreckt.