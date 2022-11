Wetter: Polarwirbel ist gespalten – wird es in der Schweiz bald bitterkalt?

Der US-Bundesstaat New York versinkt derzeit aufgrund der Auswirkungen des Polarwirbels im Schnee.

Beim Polarwirbel handelt es sich um ein Höhentief, das sich jeweils im Winterhalbjahr über dem Nord- und Südpol bildet. Zurzeit ist dieses gespalten. «Dass sich der Polarwirbel spaltet, ist nichts Ungewöhnliches, das passiert immer wieder», sagt Roger Perret von MeteoNews gegenüber 20 Minuten. Unter anderem der US-Bundesstaat New York versinkt derzeit aber deswegen im Schnee. Dass solche Schneemassen auch bei uns möglich sind, schliesst Perret aus. Es könne allerdings übernächste Woche Kaltluft bis zu uns eindringen und diese Minustemperaturen mit sich bringen.

«Über Russland installiert sich in der kommenden Woche ein kräftiges Hoch mit kontinentaler Kaltluft. Dass dieses Kältereservoir in der übernächsten Woche bei uns angezapft wird, ist möglich, aber noch sehr unsicher. Auf jeden Fall ist die kalte Luft aber recht nahe», schreibt Meteonews auf ihrem Blog. Ein richtiger Wintereinbruch mit Schnee sei aber nicht in Sicht.